Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе

Египет планирует участвовать в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.
Об этом заявил посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим командированному в Карабах корреспонденту Report.
"Уже состоялся визит одной из египетских компаний в Азербайджан, в рамках которого обсуждался данный вопрос", - сказал он, добавив, что в ближайшем будущем планируется еще ряд подобных визитов в страну.
По его словам, сотрудничество в основном охватит такие сферы, как энергетика и инфраструктура.