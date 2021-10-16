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Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе

Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе Египет планирует участвовать в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.
Карабах
16 октября 2021 г. 16:32
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе

Египет планирует участвовать в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом заявил посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим командированному в Карабах корреспонденту Report.

"Уже состоялся визит одной из египетских компаний в Азербайджан, в рамках которого обсуждался данный вопрос", - сказал он, добавив, что в ближайшем будущем планируется еще ряд подобных визитов в страну.

По его словам, сотрудничество в основном охватит такие сферы, как энергетика и инфраструктура.

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Версия на азербайджанском языке Misir səfiri: "Qarabağdakı bərpa işlərində iştirak etmək niyyətindəyik"
Версия на английском языке Egyptian ambassador: We plan to participate in restoration works in Karabakh

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