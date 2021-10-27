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Посол: Египет готов содействовать разминированию Карабаха

Посол: Египет готов содействовать разминированию Карабаха Египет заинтересован в содействии разминированию и развитию строительного сектора на освобожденных территориях Азербайджана.
Карабах
27 октября 2021 г. 14:54
Посол: Египет готов содействовать разминированию Карабаха
Адель Ибрагим

Египет заинтересован в содействии разминированию и развитию строительного сектора на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом в интервью Report заявил посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим.

“Мы готовимся к долгосрочному сотрудничеству в этом отношении”, - сказал он, добавив, что в Египте есть инструкции на самом высоком уровне, поощряющие местные компании участвовать в процессе восстановления освобожденных территорий.

Еще одним сектором, в котором Египет может работать в Карабахе, является разминирование, сказал посол, отметив, что Египет имеет большой опыт в этой области, поскольку в стране остались мины со времен Второй мировой войны.

“Мы предлагаем наш опыт в этом вопросе. Я посетил ANAMA, и мы обсудили, как египетские компании могут помочь. Вероятно, скоро мы сможем найти рамки и способы привлечения египетских компаний сюда”, - заключил посол.

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Версия на азербайджанском языке Misir səfiri: "Qarabağın minalardan təmizlənməsinə kömək olmağa hazırıq"
Версия на английском языке Ambassador says Egypt ready to assist in de-mining Karabakh

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