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Посол Чехии: Чешские инвесторы могут построить отель в Шуше

Посол Чехии: Чешские инвесторы могут построить отель в Шуше Объемы восстановительных работ в Карабахе впечатляют
Карабах
21 июня 2025 г. 11:19
Посол Чехии: Чешские инвесторы могут построить отель в Шуше

Объемы восстановительных работ, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, впечатляют.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек в ходе визита в Шушу.

"То, что я увидел, действительно впечатляет - проделан огромный объем работы", - отметил дипломат.

Посол сообщил, что впервые в Шуше, хотя ранее уже посещал Карабах, подчеркнув, что его особенно поразила природа города.

Милан Седлачек также добавил, что в перспективе чешские инвесторы могут построить отель в Шуше.

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Версия на английском языке Ambassador: Czech investors may build hotel in Azerbaijan's Shusha
Версия на азербайджанском языке Çexiya səfiri: İnvestorlarımız Şuşada hotel tikə bilərlər

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