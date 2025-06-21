Посол Чехии: Чешские инвесторы могут построить отель в Шуше

Объемы восстановительных работ в Карабахе впечатляют

Объемы восстановительных работ, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, впечатляют.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек в ходе визита в Шушу.

"То, что я увидел, действительно впечатляет - проделан огромный объем работы", - отметил дипломат.

Посол сообщил, что впервые в Шуше, хотя ранее уже посещал Карабах, подчеркнув, что его особенно поразила природа города.

Милан Седлачек также добавил, что в перспективе чешские инвесторы могут построить отель в Шуше.