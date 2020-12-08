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Посол: Будем и впредь поддерживать территориальную целостность Азербайджана

Посол: Будем и впредь поддерживать территориальную целостность Азербайджана "Пришло время подготовиться к миру, положить конец ненависти и укрепить уверенность, прогресс и стабильность в регионе"
Карабах
8 декабря 2020 г. 13:43
Посол: Будем и впредь поддерживать территориальную целостность Азербайджана
Захарий Гросс

Франция и впредь будет поддерживать международное право, принципы, принятые Совбезом ООН и Минской группой ОБСЕ, а также территориальную целостность Азербайджана и стран региона.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявление посла Франции в Азербайджане Закари Гросса.

"В 2020 году между Азербайджаном и Арменией было два военных противостояния - в июле и осенью. Азербайджан вернул город Шушу и семь районов, прилегающих к Нагорному Карабаху. Множество людей было убито с обеих сторон. В настоящее время российские войска дислоцируются в Карабахе. Многие вопросы возникнут по мере того, как беженцы и вынужденные переселенцы из обеих стран вернутся в регион. Необходимо найти новые формы сосуществования. Будут проблемы и перспективы. Пришло время подготовиться к миру, положить конец ненависти и укрепить уверенность, прогресс и стабильность в регионе", - говорится в заявлении французского дипломата.

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