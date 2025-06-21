Посол Бразилии: Агдам снова станет экономическим центром Карабаха

Посол Бразилии: Агдам снова станет экономическим центром Карабаха

Агдамский промышленный парк и созданная в нем инфраструктура привлекут значительное число предпринимателей, что позволит Агдаму вернуть себе статус экономического центра Карабахского региона.

Об этом корреспонденту Report заявил посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Монтенегро во время визита дипломатического корпуса в Карабах.

"Инфраструктурные проекты в Карабахе реализуются с впечатляющей интенсивностью. Для меня этот визит на освобожденные территории оказался чрезвычайно полезным — я смог своими глазами увидеть масштабы и темпы реализации проекта восстановления Карабаха", — поделился впечатлениями дипломат.

Монтенегро особо отметил, что его поразили темпы восстановления региона и тот факт, что при планировании восстановления были учтены все аспекты, необходимые для привлечения людей в регион.

"Создана современная инфраструктура и благоприятные условия для бизнеса. Агдам исторически был экономическим центром региона, и сейчас он уверенно движется к возвращению своего прежнего статуса. Город, несомненно, ждет большой успех, он привлечет множество предпринимателей", — подчеркнул посол.

Дипломат подчеркнул, что восстанавливаемый регион будет особенно привлекателен для молодого поколения, которое стремится внести свой вклад в создание новой экономики на освобожденных территориях.