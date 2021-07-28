Посол Азербайджана в РФ: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может

Речи о нагорной части Карабаха как об отдельной территориальной единице быть не может.

Речи о нагорной части Карабаха как об отдельной территориальной единице быть не может.

Как передает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

"Кстати, 7 июля сего года указом президента были утверждены экономические районы Азербайджанской Республики, в том числе Карабахский, включающий город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы и Восточно-Зангезурский, который охватывает Джебраильский, Кельбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангеланский районы. Поэтому о нагорной части Карабаха как об отдельной единице речи быть не может", - сказал он.

По словам посла, азербайджанская сторона не раз заявляла на самом высоком уровне об отсутствии в стране такой территориальной единицы как "Нагорный Карабах".