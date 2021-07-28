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Посол Азербайджана в РФ: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может

Посол Азербайджана в РФ: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может Речи о нагорной части Карабаха как об отдельной территориальной единице быть не может.
Карабах
28 июля 2021 г. 15:27
Посол Азербайджана в РФ: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может
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Речи о нагорной части Карабаха как об отдельной территориальной единице быть не может.

Как передает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

"Кстати, 7 июля сего года указом президента были утверждены экономические районы Азербайджанской Республики, в том числе Карабахский, включающий город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы и Восточно-Зангезурский, который охватывает Джебраильский, Кельбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангеланский районы. Поэтому о нагорной части Карабаха как об отдельной единице речи быть не может", - сказал он.

По словам посла, азербайджанская сторона не раз заявляла на самом высоком уровне об отсутствии в стране такой территориальной единицы как "Нагорный Карабах".

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Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğlu: "Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur"
Версия на английском языке Azerbaijani ambassador to Russia: Nagorno Karabakh cannot exist as separate unit

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