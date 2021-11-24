Посол Азербайджана принял участие в спецсессии Форума глобальных лидеров в Сеуле

Посол Азербайджана в Республике Корея Рамзи Теймуров принял участие в специальной сессии в рамках Форума глобальных лидеров-2021 в Сеуле.

Посол Азербайджана в Республике Корея Рамзи Теймуров принял участие в специальной сессии в рамках Форума глобальных лидеров-2021 в Сеуле.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в Twitter.

"Посол Рамзи Теймуров принял участие в специальной сессии под названием “Круглый стол с послами” в рамках Форума глобальных лидеров 2021 года, организованного в Сеуле. Посол рассказал об азербайджано-корейских отношениях и последних событиях в области сотрудничества", - говорится в публикации посольства.