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Посол Азербайджана принял участие в спецсессии Форума глобальных лидеров в Сеуле

Посол Азербайджана принял участие в спецсессии Форума глобальных лидеров в Сеуле Посол Азербайджана в Республике Корея Рамзи Теймуров принял участие в специальной сессии в рамках Форума глобальных лидеров-2021 в Сеуле.
Карабах
24 ноября 2021 г. 11:23
Посол Азербайджана принял участие в спецсессии Форума глобальных лидеров в Сеуле

Посол Азербайджана в Республике Корея Рамзи Теймуров принял участие в специальной сессии в рамках Форума глобальных лидеров-2021 в Сеуле.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в Twitter.

"Посол Рамзи Теймуров принял участие в специальной сессии под названием “Круглый стол с послами” в рамках Форума глобальных лидеров 2021 года, организованного в Сеуле. Посол рассказал об азербайджано-корейских отношениях и последних событиях в области сотрудничества", - говорится в публикации посольства.

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