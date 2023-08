Посол Азербайджана: Лачынская дорога открыта для гуманитарных операций МККК

Лачынская дорога открыта для гуманитарных операций Международного комитета Красного Креста (МККК).

Лачынская дорога открыта для гуманитарных операций Международного комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев написал в соцсети "X".

В ответ на пост министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, азербайджанский дипломат отметил, что именно армянская сторона сорвала договоренность о параллельном использовании дорог Лачын-Ханкенди и Агдам -Ханкенди, стремясь создать искусственную напряженность в целях продолжения своей политики манипуляций и дезинформации на международном уровне.

Посол также указал на факты невыполнения Арменией положений статей 4 и 9 трехстороннего заявления, предусматривающих вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и обеспечение Арменией безопасности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и своей Нахчыванской автономной республикой, подчеркнув, что с 1991 года данный регион находится в фактической блокаде.

"Я убежден, что Азербайджан, ставший жертвой вооруженной агрессии и 30-летней оккупации, приведшей к беспрецедентным разрушениям и минированию его территории, вправе рассчитывать на сбалансированную позицию Гааги - столицы международного права и справедливости", - резюмировал посол.

1/4. Lachin road is open for humanitarian actions of @icrc . rejected proposal on parallel delivery of cargoes to Khankendi through Lachin & Aghdam routes. Why? doesn’t seek ️, is willing to ignite tension with a view to continuing manipulation & misleading at inter/level https://t.co/cFAqO2k6Iz — Rahman Mustafayev (@rahman2609m) August 17, 2023

2/4. doesn’t respect article 4 of 10.11.2020 Declaration, requiring “the full withdrawal of |n armed forces” from the Karabakh region. There is still illegal presence of some 10.000 |n military personnel in Karabakh. More diplomatic pressure on , not carrots, is needed https://t.co/cFAqO2k6Iz — Rahman Mustafayev (@rahman2609m) August 17, 2023

3/4. doesn’t respect, for more than 2 years now, art. 9 of the Declaration, saying, that “ guarantees the safety of transport links btw western regions of and its Nakhchivan region”. Since 1991 Nakhchivan with its 400.000 population is in blockade, there is no land link. https://t.co/cFAqO2k6Iz — Rahman Mustafayev (@rahman2609m) August 17, 2023