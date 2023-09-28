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Посол Амирбеков: Уход сепаратистов открывает новые возможности для армян Карабаха

Посол Амирбеков: Уход сепаратистов открывает новые возможности для армян Карабаха Азербайджан никогда не ставил перед собой целью заставить армянское население Карабаха уехать. Цель заключалась в пресечении сепаратизма и устранении незаконного сепаратистского режима, который, по сути, и держал все это население в заложниках. Теперь пер
Карабах
28 сентября 2023 г. 22:17
Посол Амирбеков: Уход сепаратистов открывает новые возможности для армян Карабаха

Азербайджан никогда не ставил перед собой целью заставить армянское население Карабаха уехать. Цель заключалась в пресечении сепаратизма и устранении незаконного сепаратистского режима, который, по сути, и держал все это население в заложниках. Теперь перед ними открываются новые возможности.

Как сообщает Report, об этом в интервью радиостанции BBC News заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков.

В качестве примера Э.Амирбеков привел недавние события, когда Баку направил в Карабах муку и другие продукты, и именно эта военная хунта отказалась принять их исключительно по политическим мотивам.

"Итак, теперь, когда сепаратистский режим официально объявил о своем самороспуске, и больше нет этого квазигосударственного образования под названием "Нагорно-Карабахская Республика", я думаю, армянское население Карабахского региона Азербайджана будет иметь совершенно иное будущее. Они могут интегрироваться в азербайджанское общество, улучшить свои условия жизни, у них есть возможность пользоваться всеми правами, предоставляемыми нами, обеспечение безопасности", - рассказал представитель президента Азербайджана.

По словам посла Амирбекова, наблюдаемый отъезд армянских жителей Карабахского региона Азербайджана является их личным, добровольным и индивидуальным решением. Нет никакого принудительного переселения или желания Азербайджана заставить их уехать, подчеркнул он.

"Я думаю, что у них есть выбор. Потому что, если вы посмотрите, что делают власти Азербайджана в последние 4-5 дней, беспрерывно доставляя всевозможную гуманитарную помощь, предметы первой необходимости, медикаменты, отправляя пожарные машины и "неотложки". Мы уже наладили круглосуточную подачу электричества, через пару дней будет подведен газ. МИД страны призвал армян не покидать места своего проживания, оставаться и стать частью многоэтнического Азербайджана", - сказал посол, добавив, что Баку в то же время не может им препятствовать в желании уехать. Очевидно, что это обернется обвинениями, что их держат в заложниках.

"Мы стараемся сделать все возможное, чтобы успокоить их не словами, а действиями", - отметил он.

Кроме того, сказал Э. Амирбеков, армяне Карабаха сохраняют за собой право вернуться в Азербайджан в будущем. "Поскольку это было их собственное решение уйти, они все равно могут передумать и вернуться", - добавил он.

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