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Посол Алжира посетила город Физули

Посол Алжира посетила город Физули 22 ноября посол Алжира в Азербайджане Салима Абдельхак приняла участие в поездке, организованной Министерством иностранных дел Азербайджана в освобожденный от оккупации город Физули.
Карабах
23 ноября 2020 г. 20:34
Посол Алжира посетила город Физули

22 ноября посол Алжира в Азербайджане Салима Абдельхак приняла участие в поездке, организованной Министерством иностранных дел Азербайджана в освобожденный от оккупации город Физули.

Об этом Report сообщили в посольстве Алжира в Азербайджане.

Посол сказала, что разрушенный город открыл свои двери для международных наблюдателей, чтобы они смогли увидеть горькие последствия многолетнего конфликта. После восстановления международного права настало время реконструкции, благоустройства и возрождения искусства и культуры в городе, подарившем Азербайджану великих мастеров.

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Версия на азербайджанском языке Əlcəzair səfiri Füzuli şəhərinə səfər edib

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