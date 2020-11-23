Посол Алжира посетила город Физули

22 ноября посол Алжира в Азербайджане Салима Абдельхак приняла участие в поездке, организованной Министерством иностранных дел Азербайджана в освобожденный от оккупации город Физули.

22 ноября посол Алжира в Азербайджане Салима Абдельхак приняла участие в поездке, организованной Министерством иностранных дел Азербайджана в освобожденный от оккупации город Физули.

Об этом Report сообщили в посольстве Алжира в Азербайджане.

Посол сказала, что разрушенный город открыл свои двери для международных наблюдателей, чтобы они смогли увидеть горькие последствия многолетнего конфликта. После восстановления международного права настало время реконструкции, благоустройства и возрождения искусства и культуры в городе, подарившем Азербайджану великих мастеров.