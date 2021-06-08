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Посол Украины: Агдам станет визитной карточкой Азербайджана

Посол Украины: Агдам станет визитной карточкой Азербайджана "Уверен, что Агдам станет визитной карточкой Азербайджана”
Карабах
8 июня 2021 г. 17:04
Посол Украины: Агдам станет визитной карточкой Азербайджана

“Уверен, что Агдам в будущем станет визитной карточкой Азербайджана”.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Баку презентации туристических возможностей Киева.

“Это удручающая ситуация, когда видишь, ранее прекрасный город Агдам, где сейчас сохранилась только, мечеть, которая использовалась во время войны как наблюдательный пункт”, – рассказал дипломат.

Посол напомнил, что он посещал Агдам и видел состояние города после армянской оккупации: “На расстоянии, при въезде в этот город ощущалась большая частота взрывов, противотанковых и противопехотных мин. Это означает что территория нуждается в проведении разминирования и других акций. Это впечатление, которое очень сложно передать. Но я уверен, что через каких-то несколько лет мы увидим то, чем будут гордиться азербайджанцы, и что будет привлекать иностранных туристов. Я уверен, что это будет визитной карточкой Азербайджана”.

Отвечая на вопрос журналистов касательно освобожденных территорий Азербайджана, дипломат выразил уверенность в том, что, когда-нибудь будут подписаны договора между административно-территориальными единицами Украины и Азербайджана, в том числе с азербайджанскими городами или районами, которые были освобождены от оккупации.

“Но, что может сейчас мешать туризму? Перед тем как возобновить жизнедеятельность регионов надо провести разминирование. В этом аспекте и Украина и Азербайджан очень тесно работают. С одной стороны нас ждет очень долгая процедура, потому что это сложная, системная работа”, – добавил В. Каневский.

Посол выразил уверенность, что проблема с разминированием освобожденных территорий будет решена как можно скорее, и Кельбаджар станет одним из туристических направлений для украинцев.

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