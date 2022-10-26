Посол: Четыре швейцарские компании задействованы в восстановлении освобожденных территорий

Четыре швейцарские компании задействованы в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Четыре швейцарские компании задействованы в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров заявил на пресс-конференции в Женеве.

Посол добавил, что в целом в Азербайджане функционируют 89 швейцарских компаний.

"Очередное заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Швейцария состоится в декабре в Женеве. Также планируется организовать бизнес форум. Основной нашей целью является укрепление сотрудничества между малыми и средними предприятиями Азербайджана и Швейцарии. Также приоритетными областями станут инновации и альтернативная энергетика. Нельзя делать акцент только на газ и нефть, возобновляемые источники энергии - многообещающая сфера будущего сотрудничества", - заявил посол.