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После перемирия в Карабахе найдено более 800 тел армянских военнослужащих

После перемирия в Карабахе найдено более 800 тел армянских военнослужащих "С 13 ноября в Карабахе обнаружено 802 тела погибших армянских военных".
Карабах
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11 декабря 2020 г. 21:49
После перемирия в Карабахе найдено более 800 тел армянских военнослужащих

"С 13 ноября в Карабахе обнаружено 802 тела погибших армянских военных".

Как передает Report, об этом Sputnik Армения сообщил начальник управления по связям с общественностью армянской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Унан Тадевосян.

Он также отметил, что родственникам пропавших без вести военнослужащих разрешили принимать участие в поисковых операциях в районах боевых действий, находящихся сейчас под контролем Азербайджана.

После получения соответствующего разрешения был создан оперативный штаб, и теперь в работу по каждому направлению вовлечены родители без вести пропавших. Они решают между собой, кто будет участвовать в этих работах", - сказал Тадевосян.

По его словам, родители лучше знают возможное местонахождение военнослужащих, ведь именно с ними они связывались. Тадевосян отметил, что как родителям, так и спасателям очень сложно участвовать в этих работах, и когда они находят тело военного, радуются, его удалось обнаружить.

На данный момент поиск продолжается в направлениях Физули и Джебраил. Вчера в Джебраиле были обнаружены тела 20 убитых военнослужащих, еще 1 тело было найдено в Талыше.

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