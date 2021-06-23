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После Отечественной войны родились 100 детей шехидов

После Отечественной войны родились 100 детей шехидов Родился еще один ребенок, отец которого погиб во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года.
Карабах
23 июня 2021 г. 12:20
После Отечественной войны родились 100 детей шехидов
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Родился еще один ребенок, отец которого погиб во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года.

Как передает Report, расходы на рождение сына шехида Вугара Мамедова покрыты фондом YAŞAT.

Общее число младенцев, родившихся после Отечественной войны, отцы которых погибли на фронте, составило 100.

В рамках проекта Фонда YAŞAT фонд несет расходы, связанные с рождением детей, отцы которых погибли во время Отечественной войны. В связи с этим матерям вручается 1000 манатов, а на имя новорожденного открывается счет, куда перечисляется 5000 манатов. На счет перечисляются средства, направленные в Фонд в качестве пожертвований. На данную сумму будут добавляться проценты, достигнувший 18 лет ребенок шехида сможет сам обналичить деньги со счета.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsindən sonra 100-cü şəhid övladı dünyaya gəlib

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