После Отечественной войны родились 100 детей шехидов

Родился еще один ребенок, отец которого погиб во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года.

Родился еще один ребенок, отец которого погиб во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года.

Как передает Report, расходы на рождение сына шехида Вугара Мамедова покрыты фондом YAŞAT.

Общее число младенцев, родившихся после Отечественной войны, отцы которых погибли на фронте, составило 100.

В рамках проекта Фонда YAŞAT фонд несет расходы, связанные с рождением детей, отцы которых погибли во время Отечественной войны. В связи с этим матерям вручается 1000 манатов, а на имя новорожденного открывается счет, куда перечисляется 5000 манатов. На счет перечисляются средства, направленные в Фонд в качестве пожертвований. На данную сумму будут добавляться проценты, достигнувший 18 лет ребенок шехида сможет сам обналичить деньги со счета.