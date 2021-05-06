Поражение Армении в Карабахе: возбуждено 1 580 уголовных дел

В Армении возбуждено 1 580 уголовных дел, связанных с 44-дневной войной в Карабахе.

В Армении возбуждено 1 580 уголовных дел, связанных с 44-дневной войной в Карабахе.

Как сообщает Report со ссылкой на Спутник Армения, информацию распространила Генеральная прокуратура Армении.

В качестве обвиняемых привлечено 628 человек. В числе обвиняемых есть и высокопоставленные офицеры, имена которых пока не разглашаются.

В Генпрокуратуре Армении сообщают, что расследование масштабных уголовных дел ведется по нескольким главным направлениям: нарушения во время призыва и мобилизационного укомплектования, возможные коррупционные схемы при закупке вооружений до и во время войны, преступные упущения при управлении ВС и отдельными подразделениями, осуществлении тактических и стратегических операций, неподчинение приказам командования.

Кроме того, предметом изучения СНБ стали публикации в СМИ и социальных сетях о сдаче Шуши и Гадрута.

Как сообщил представитель прокуратуры по контролю за межсудебным производством Эдгар Арсенян, речь идет о боях в окрестностях Шуши и Гадрута.

По его словам, возбуждено также одно дело по признакам государственной измены. В производстве находятся также 5 уголовных дел по фактам вымогательства у родителей военнослужащих.