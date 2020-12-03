Помощник Президента выразил соболезнования в связи с шехидами Отечественной войны
Помощник Президента выразил соболезнования в связи с шехидами Отечественной войныПомощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией о шехидах Великой Отечественной войны.
Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией о шехидах Великой Отечественной войны.
Как передает Report, Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с шехидами.
"Да упокоит Аллах души наших шехидов! Шехиды не умирают! " - написал помощник Президента.