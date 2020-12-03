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Помощник Президента выразил соболезнования в связи с шехидами Отечественной войны

Помощник Президента выразил соболезнования в связи с шехидами Отечественной войны Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией о шехидах Великой Отечественной войны.
Карабах
3 декабря 2020 г. 23:09
Помощник Президента выразил соболезнования в связи с шехидами Отечественной войны
Хикмет Гаджиев

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией о шехидах Великой Отечественной войны.

Как передает Report, Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с шехидами.

"Да упокоит Аллах души наших шехидов! Шехиды не умирают! " - написал помощник Президента.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev şəhidlərlə bağlı paylaşım etdi

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