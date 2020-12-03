Помощник Президента выразил соболезнования в связи с шехидами Отечественной войны

Помощник Президента выразил соболезнования в связи с шехидами Отечественной войны

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией о шехидах Великой Отечественной войны.

https://static.report.az/photo/9999e519-7cfa-3a4a-99a9-9f058fe87a93.jpg https://static.report.az/photo/9999e519-7cfa-3a4a-99a9-9f058fe87a93.jpg Хикмет Гаджиев

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией о шехидах Великой Отечественной войны. Как передает Report, Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с шехидами. "Да упокоит Аллах души наших шехидов! Шехиды не умирают! " - написал помощник Президента. Uca Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Şəhidlər ölməz! pic.twitter.com/HqW6oMZlPt — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 3, 2020 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev şəhidlərlə bağlı paylaşım etdi