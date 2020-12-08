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Помощник президента: Продолжается лечение более 919 военнослужащих

Помощник президента: Продолжается лечение более 919 военнослужащих “Учитывая тенденцию роста числа коронавирусных пациентов, в Азербайджане приняты меры по ужесточению. Основная цель заключается в охране здоровья людей и снижении числа инфицированных”.
Карабах
8 декабря 2020 г. 15:39
Помощник президента: Продолжается лечение более 919 военнослужащих

“Учитывая тенденцию роста числа коронавирусных пациентов, в Азербайджане приняты меры по ужесточению. Основная цель заключается в охране здоровья людей и снижении числа инфицированных”.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, важным условием является снижение нагрузки на систему здравоохранения: "С 27 сентября наша система здравоохранения функционировала по двум направлениям. В настоящее время в больницах продолжают лечение более 919 наших солдат и офицеров".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Hazırda 919-dan artıq hərbçimizin müalicəsi davam etdirilir”

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