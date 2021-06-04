О нас
Report Georgia
Аудио новости

Помощник президента призвал международные организации осудить инцидент в Кельбаджаре

Помощник президента призвал международные организации осудить инцидент в Кельбаджаре "Журналисты AzTV и АЗЕРТАДЖ стали жертвами мины, намеренно заложенной армянскими войсками при выходе из Кельбаджара".
Карабах
4 июня 2021 г. 19:18
Помощник президента призвал международные организации осудить инцидент в Кельбаджаре
Хикмет Гаджиев

"Журналисты AzTV и АЗЕРТАДЖ стали жертвами мины, намеренно заложенной армянскими войсками при выходе из Кельбаджара".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджанской Республики − заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

“Мы призываем международные организации к солидарности и осуждению этого инцидента. Да упокоит Аллах души Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова", - написал он.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Assistant to Azerbaijani President calls on international institutions to condemn Kalbajar incident
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi beynəlxalq təşkilatları Kəlbəcərdəki hadisəni pisləməyə çağırdı

Другие новости из категории

Посольство Италии выразило соболезнования в связи с гибелью работников СМИ в Кельбаджаре
Посольство Италии выразило соболезнования в связи с гибелью работников СМИ в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 19:05
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
Дунья Миятович призвала очистить освобожденные территории Азербайджана от мин
Дунья Миятович призвала очистить освобожденные территории Азербайджана от мин
4 июня 2021 г. 18:38
Посольство Казахстана выразило соболезнования в связи с гибелью работников СМИ в Кельбаджаре
Посольство Казахстана выразило соболезнования в связи с гибелью работников СМИ в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 17:40
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
4 июня 2021 г. 17:30
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 17:05
Коротченко призвал Союз журналистов РФ потребовать от Еревана карты минных полей
Коротченко призвал Союз журналистов РФ потребовать от Еревана карты минных полей
4 июня 2021 г. 16:23
Марков: Нужно обращаться в ООН с требованием воздействовать на Армению
Марков: Нужно обращаться в ООН с требованием воздействовать на Армению
4 июня 2021 г. 16:12
Посольство Литвы выразило соболезнования семьям погибших в Кельбаджаре журналистов
Посольство Литвы выразило соболезнования семьям погибших в Кельбаджаре журналистов
4 июня 2021 г. 15:41
Армяне несколько раз поджигали Джума-мечеть в Агдаме
Армяне несколько раз поджигали Джума-мечеть в Агдаме
4 июня 2021 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi