Помощник президента призвал международные организации осудить инцидент в Кельбаджаре

"Журналисты AzTV и АЗЕРТАДЖ стали жертвами мины, намеренно заложенной армянскими войсками при выходе из Кельбаджара".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджанской Республики − заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

“Мы призываем международные организации к солидарности и осуждению этого инцидента. Да упокоит Аллах души Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова", - написал он.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.