Помощник президента призвал международные организации осудить инцидент в Кельбаджаре
Помощник президента призвал международные организации осудить инцидент в Кельбаджаре"Журналисты AzTV и АЗЕРТАДЖ стали жертвами мины, намеренно заложенной армянскими войсками при выходе из Кельбаджара".
"Журналисты AzTV и АЗЕРТАДЖ стали жертвами мины, намеренно заложенной армянскими войсками при выходе из Кельбаджара".
Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджанской Республики − заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.
“Мы призываем международные организации к солидарности и осуждению этого инцидента. Да упокоит Аллах души Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова", - написал он.
Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Journalists of AzTV&Azertag became victims of mine deliberately put by Armenia while withdrawing its troops from Kalbajar. International institutions are called for solidarity and condemning this incident. Siraj Abishov and Maharram Ibrahimov Rest in Peace! Allah rəhmət eləsin! pic.twitter.com/TENYUAGVS0