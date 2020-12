Помощник президента поделился кадрами с Парада

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился кадрами с парада Победы.

Гаджиев сделал публикацию в Twitter, сообщает Report:

"Очень скоро начинается парад Победы. Баку, Азербайджан. 10 декабря 2020 года".