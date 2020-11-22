Помощник президента: Отсюда армяне нападали на мирных азербайджанцев
Помощник президента: Отсюда армяне нападали на мирных азербайджанцев"Посещение представителями дипломатического корпуса одной из самых сильных военных позиций в освобожденном от армянской оккупации Физули
"Посещение представителями дипломатического корпуса одной из самых сильных военных позиций в освобожденном от армянской оккупации Физули. В основном с этой позиции они атаковали мирное население Азербайджана. Армения вложила значительные средства в создание этой ненужной военной инфраструктуры для продолжения оккупации".
Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Diplomatic corps visiting one of the strongest military positions of Armenia in liberated Füzuli. From this position mainly they attacked civilian population of Azerbaijan. Armenia hugely invested in bulidng this unnecessary military infrastructure to maintain occupation. pic.twitter.com/mxBm3T7gBu