Помощник президента: Отсюда армяне нападали на мирных азербайджанцев

"Посещение представителями дипломатического корпуса одной из самых сильных военных позиций в освобожденном от армянской оккупации Физули. В основном с этой позиции они атаковали мирное население Азербайджана. Армения вложила значительные средства в создание этой ненужной военной инфраструктуры для продолжения оккупации".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.