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Помощник президента обратился к желающим посетить освобожденные территории

Помощник президента обратился к желающим посетить освобожденные территории 08:52 "Организуются визиты наших граждан на освобожденные территории. Недавно было сообщено, что за этот период 24 наших гражданина погибли при подрыве мин. Это сама по себе большая трагедия. Я призываю граждан быть терпеливыми. Одной из главных задач го
Карабах
9 декабря 2021 г. 10:10
Помощник президента обратился к желающим посетить освобожденные территории

"Недавно сообщалось, что более 20 наших граждан погибли при подрыве мин на освобожденных от оккупации территориях. Это большая трагедия. Призываю граждан к терпению. Одной из главных задач государства является обеспечение безопасности своих граждан".

Как передает Report, об этом спецпредставитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов рассказал в интервью официальной прессе.

Специальный представитель президента сказал, что организуются визиты наших граждан на освобожденные территории. "Азербайджанское государство показало, на что оно способно. За короткий срок мы вернули Карабах. Пусть наши граждане будут уверены, что подарившее нам эту победу государство вернет их в родные края. Для нас восстановительно-строительные работы на этих территориях очень важны. Мы возродим жизнь на этих землях и обеспечим безопасное возвращение наших граждан. Пусть в этом никто не сомневается".

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Версия на английском языке Presidential aide appeals to those wishing to go to liberated areas
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi azad olunan ərazilərə getmək istəyənlərə müraciət edib

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