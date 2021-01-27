Помощник президента: Моральная поддержка Турции - важный элемент в победе Азербайджана

"Морально-психологическая и дипломатическая поддержка Азербайджана со стороны Турции во время Отечественной войны была очень важным элементом в победе Азербайджана"

"Сто лет назад, несмотря на все трудности, которые были в Османской империи, Кавказская исламская армия пришла на помощь своим братьям в борьбе с армяно-дашнакскими погромами и освободили Баку. Это также создало новые геополитические реалии".

Как сообщает Report, об этом на организованном Центром анализа международных отноешний вебинаре "Будущие 10 лет азербайджано-турецких отноешний" заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"В 2018, спустя 100 лет, азербайджанские и турецкие военные вновь вместе прошлись маршем по улицам Баку. Этот парад не был обычным, он был очень знаменательным и символическим. Он был примером нашего тесного сотрудничества, единства в области обороны и безопасности, а также других стратегически важных вопросов", - отметил Х. Гаджиев.

Он также отметил особую важность заявления президента Турции и других официальных лиц о непоколебимости в вопросе поддержки Азербайджана.

"Заявления о том, что мы без сомнения будем стоять рядом с Азербайджаном также является показателем изменения геополитики региона. Кроме того морально-психологическая и дипломатическая поддержка Азербайджана со стороны Турции во время Отечественной войны была очень важным элементом в победе Азербайджана", - сказал он.