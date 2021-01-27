О нас
Report Georgia
Аудио новости

Помощник президента: Моральная поддержка Турции - важный элемент в победе Азербайджана

Помощник президента: Моральная поддержка Турции - важный элемент в победе Азербайджана "Морально-психологическая и дипломатическая поддержка Азербайджана со стороны Турции во время Отечественной войны была очень важным элементом в победе Азербайджана"
Карабах
27 января 2021 г. 15:54
Помощник президента: Моральная поддержка Турции - важный элемент в победе Азербайджана
Хикмет Гаджиев

"Сто лет назад, несмотря на все трудности, которые были в Османской империи, Кавказская исламская армия пришла на помощь своим братьям в борьбе с армяно-дашнакскими погромами и освободили Баку. Это также создало новые геополитические реалии".

Как сообщает Report, об этом на организованном Центром анализа международных отноешний вебинаре "Будущие 10 лет азербайджано-турецких отноешний" заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"В 2018, спустя 100 лет, азербайджанские и турецкие военные вновь вместе прошлись маршем по улицам Баку. Этот парад не был обычным, он был очень знаменательным и символическим. Он был примером нашего тесного сотрудничества, единства в области обороны и безопасности, а также других стратегически важных вопросов", - отметил Х. Гаджиев.

Он также отметил особую важность заявления президента Турции и других официальных лиц о непоколебимости в вопросе поддержки Азербайджана.

"Заявления о том, что мы без сомнения будем стоять рядом с Азербайджаном также является показателем изменения геополитики региона. Кроме того морально-психологическая и дипломатическая поддержка Азербайджана со стороны Турции во время Отечественной войны была очень важным элементом в победе Азербайджана", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Здесь любая неосторожность может привести к трагедии
ФотоЗдесь любая неосторожность может привести к трагедии
27 января 2021 г. 16:24
Президент: Одна из вилл принадлежит коррумпированному чиновнику Армении
Президент: Одна из вилл принадлежит коррумпированному чиновнику Армении
27 января 2021 г. 15:14
Первое заявление спецпредставителя президента в Шушинском районе 
Первое заявление спецпредставителя президента в Шушинском районе 
27 января 2021 г. 15:11
Президент: Мы должны восстановить мавзолей Вагифа в этом году
Президент: Мы должны восстановить мавзолей Вагифа в этом году
27 января 2021 г. 15:05
Главнокомандующий: Я сделал все, о чем говорил
Главнокомандующий: Я сделал все, о чем говорил
27 января 2021 г. 15:02
Верховный главнокомандующий: Нашей целью была Шуша, и нашей победой стала Шуша
Верховный главнокомандующий: Нашей целью была Шуша, и нашей победой стала Шуша
27 января 2021 г. 15:01
Ильхам Алиев: Якобы Шуша передана нам без боя, наглая ложь!
Ильхам Алиев: Якобы Шуша передана нам без боя, наглая ложь!
27 января 2021 г. 14:59
Глава государства: Враг разграбил, опустошил, разрушил Шушу
Глава государства: Враг разграбил, опустошил, разрушил Шушу
27 января 2021 г. 14:57
Ильхам Алиев: Вся их история построена на фальсификации и мифологии
Ильхам Алиев: Вся их история построена на фальсификации и мифологии
27 января 2021 г. 14:54
Президент: Азербайджанские военнослужащие охраняют Шушу
Президент: Азербайджанские военнослужащие охраняют Шушу
27 января 2021 г. 14:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi