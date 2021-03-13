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Помощник Президента: Ложный миф о Тигранакерте окончен

Помощник Президента: Ложный миф о Тигранакерте окончен Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter о крепости Шахбулаг в Агдаме
Карабах
13 марта 2021 г. 23:17
Помощник Президента: Ложный миф о Тигранакерте окончен
Хикмет Гаджиев

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter о крепости Шахбулаг в Агдаме.

Как сообщает Report, Хикмет Гаджиев написал: "Шахбулаг. Агдам. Фальшивая мифическая история о Тигранакерте окончена".

Отметим, что по поручению Президента Азербайджана группа местных СМИ и лидеров НПО, блоггеров и общественных активистов посетила освобожденный Агдамский район. Руководителей СМИ и общественных организаций, блогеров и общественных деятелей сопровождал помощник Президента - руководитель внешнеполитического управления Администрации Президента.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоPrezidentin köməkçisi: “Tiqranakertlə bağlı saxta mifik hekayə bitdi”

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