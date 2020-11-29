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Помощник Президента: "Карабах" был единственным футбольным клубом в изгнании

Помощник Президента: "Карабах" был единственным футбольным клубом в изгнании "Я рад, что в освобожденном от оккупации Агдаме, есть члены футбольного клуба "Карабах".
Карабах
29 ноября 2020 г. 00:27
Помощник Президента: Карабах был единственным футбольным клубом в изгнании
Хикмет Гаджиев

"Я рад, что в освобожденном от оккупации Агдаме, есть члены футбольного клуба "Карабах".

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Карабах был единственным футбольным клубом среди беженцев и вынужденных переселенцев, который был в изгнании. Теперь они вернулись в свои родные края", - написал помощник Президента.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: “Qarabağ” sürgündə olan yeganə futbol klubu idi

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