Помощник Президента: "Карабах" был единственным футбольным клубом в изгнании

"Я рад, что в освобожденном от оккупации Агдаме, есть члены футбольного клуба "Карабах".
Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
"Карабах был единственным футбольным клубом среди беженцев и вынужденных переселенцев, который был в изгнании. Теперь они вернулись в свои родные края", - написал помощник Президента.
Glad to be with Karabakh Football Club team members in deoccupied Ağdam. Karabakh football club was the only one in exile like refugee and IDP. They are now back to their home town. @FKQarabaghENpic.twitter.com/gyIBCP0ZjN