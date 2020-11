Помощник Президента: "Карабах" был единственным футбольным клубом в изгнании

"Я рад, что в освобожденном от оккупации Агдаме, есть члены футбольного клуба "Карабах".

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Карабах был единственным футбольным клубом среди беженцев и вынужденных переселенцев, который был в изгнании. Теперь они вернулись в свои родные края", - написал помощник Президента.