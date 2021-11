Помощник президента Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Победы

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией на своей странице в Twitter , посвященной Дню Победы.

Как передает Report, Хикмет Гаджиев написал:

"Музыкальный фейерверк, посвященный Дню Победы 8 ноября в Шуше и Баку. Новая история, символизирующая освобождение Карабаха и особенно Шуши от 30-летней армянской оккупации, была включена в национальный календарь Азербайджана".