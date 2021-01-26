Помощник президента: Азербайджан вернул тела 1 200 армянских военнослужащих

После подписания заявления от 10 ноября 62 вооруженных армянина перешли госграницу Азербайджана

"Азербайджан поддерживает открытый диалог и коммуникацию с российским миротворческим контингентом, представители этого контингента профессионально выполняют свою работу".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, модератором которого стал директор Евразийского центра при "Атлантическом совете", экс-посол США в Украине Джон Хербст, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопросы центра и аудитории.

По словам помощника президента, после подписания известного заявления от 10 ноября 62 вооруженных армянина, перешедших госграницу Азербайджана, преследовали цель атаковать позиции Азербайджана и даже взяли с собой определенную технику: "Эти лица не военнопленные, они относятся к другой категории пленных. После подписания заявления Азербайджан передал армянской стороне около 1200 тел армянских военнослужащих".