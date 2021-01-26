О нас
Report Georgia
Аудио новости

Помощник президента: Азербайджан вернул тела 1 200 армянских военнослужащих

Помощник президента: Азербайджан вернул тела 1 200 армянских военнослужащих После подписания заявления от 10 ноября 62 вооруженных армянина перешли госграницу Азербайджана
Карабах
26 января 2021 г. 13:03
Помощник президента: Азербайджан вернул тела 1 200 армянских военнослужащих
Хикмет Гаджиев

"Азербайджан поддерживает открытый диалог и коммуникацию с российским миротворческим контингентом, представители этого контингента профессионально выполняют свою работу".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, модератором которого стал директор Евразийского центра при "Атлантическом совете", экс-посол США в Украине Джон Хербст, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопросы центра и аудитории.

По словам помощника президента, после подписания известного заявления от 10 ноября 62 вооруженных армянина, перешедших госграницу Азербайджана, преследовали цель атаковать позиции Азербайджана и даже взяли с собой определенную технику: "Эти лица не военнопленные, они относятся к другой категории пленных. После подписания заявления Азербайджан передал армянской стороне около 1200 тел армянских военнослужащих".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Azərbaycan 1 200 erməni hərbi qulluqçusunun meyitini qaytarıb”

Новости партнеров

Другие новости из категории

Хикмет Гаджиев: Более 4 000 азербайджанцев до сих пор считаются пропавшими без вести
Хикмет Гаджиев: Более 4 000 азербайджанцев до сих пор считаются пропавшими без вести
26 января 2021 г. 12:49
Группа журналистов совершила поездку в Горадиз-Физулинском направлении
ФотоГруппа журналистов совершила поездку в Горадиз-Физулинском направлении
26 января 2021 г. 12:30
Видеокадры из села Кархулу Джебраильского района
Видеокадры из села Кархулу Джебраильского района
26 января 2021 г. 11:29
Готовятся топографические карты освобожденных от оккупации территорий
Готовятся топографические карты освобожденных от оккупации территорий
25 января 2021 г. 23:05
Премьер: Освобожденные территории будут восстановлены на основе единой концепции
Премьер: Освобожденные территории будут восстановлены на основе единой концепции
25 января 2021 г. 21:05
Бывшие переселенцы будут возвращены в родные края на основе спецпрограммы
Бывшие переселенцы будут возвращены в родные края на основе спецпрограммы
25 января 2021 г. 20:48
На освобожденных от оккупации территориях проведут земельные реформы
На освобожденных от оккупации территориях проведут земельные реформы
25 января 2021 г. 20:42
Кадры из села Довлятъярлы Физулинского района
ФотоКадры из села Довлятъярлы Физулинского района
25 января 2021 г. 20:23
Азербайджанский депутат армянскому коллеге в ПАСЕ: Азербайджан освободил свои земли
Азербайджанский депутат армянскому коллеге в ПАСЕ: Азербайджан освободил свои земли
25 января 2021 г. 18:31
Видеокадры из села Кюрдлер Физулинского района
Видеокадры из села Кюрдлер Физулинского района
25 января 2021 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi