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Помощник Президента: Армения ничего не выиграла от 30 лет разрушений

Помощник Президента: Армения ничего не выиграла от 30 лет разрушений Когда я вижу все разрушения, я спрашиваю себя - что от всего этого выиграла Армения? У меня есть простой ответ – ничего
Карабах
6 февраля 2021 г. 20:50
Помощник Президента: Армения ничего не выиграла от 30 лет разрушений
Хикмет Гаджиев

"Когда я вижу все разрушения, я спрашиваю себя - что от всего этого выиграла Армения? У меня есть простой ответ – ничего".

Как передает Report, об этом иностранным дипломатам, посетившим освобожденные территории Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, говоря о значимости Минджевана в советское время.

Помощник президента отметил, что Армения около 30 лет занималась исключительно вандализмом. Минджеван был региональным транспортным узлом в советское время. Однако эта дорога была полностью разрушена, а рельсы проданы как металлические. Минджеван был региональным транспортным узлом в советское время. Однако эта железная дорога была полностью разрушена, а рельсы проданы на металл.

"Мы хотим восстановить этот транспортный коридор. Надеемся, что Минджеван снова станет региональным транспортным узлом. Мы также надеемся, что армянская сторона продемонстрирует готовность и решимость в этом вопросе. Потому что этот вопрос напрямую выгоден самой Армении. Также полагаем, что Армения сделает необходимые выводы из разрушений, совершенных в Азербайджане", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Ermənistan 30 illik dağıntılardan heçnə əldə etmədi  

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