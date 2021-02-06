Помощник Президента: Армения ничего не выиграла от 30 лет разрушений

Когда я вижу все разрушения, я спрашиваю себя - что от всего этого выиграла Армения? У меня есть простой ответ – ничего

"Когда я вижу все разрушения, я спрашиваю себя - что от всего этого выиграла Армения? У меня есть простой ответ – ничего".

Как передает Report, об этом иностранным дипломатам, посетившим освобожденные территории Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, говоря о значимости Минджевана в советское время.

Помощник президента отметил, что Армения около 30 лет занималась исключительно вандализмом. Минджеван был региональным транспортным узлом в советское время. Однако эта дорога была полностью разрушена, а рельсы проданы как металлические. Минджеван был региональным транспортным узлом в советское время. Однако эта железная дорога была полностью разрушена, а рельсы проданы на металл.

"Мы хотим восстановить этот транспортный коридор. Надеемся, что Минджеван снова станет региональным транспортным узлом. Мы также надеемся, что армянская сторона продемонстрирует готовность и решимость в этом вопросе. Потому что этот вопрос напрямую выгоден самой Армении. Также полагаем, что Армения сделает необходимые выводы из разрушений, совершенных в Азербайджане", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.