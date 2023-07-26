Помощник президента: Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану

Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану, вывести свои силы из Карабахского региона Азербайджана и прекратить финансирование незаконного марионеточного режима.

Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану, вывести свои силы из Карабахского региона Азербайджана и прекратить финансирование незаконного марионеточного режима.

Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в своем твиттере после встречи с участием послов стран ЕС, а также Турции, США и Швейцарии.

Гаджиев отметил, что Армения занимается политическими манипуляциями и спекуляциями в вопросе Лачынской дороги, используемой для медицинской эвакуации и поставок. Марионеточные "лидеры" сепаратистов в Ханкенди держат местное население в заложниках своих политических амбиций.

Помощник президента напомнил, что в Брюсселе достигнута договоренность об использовании дороги Агдам-Ханкенди для доставки большего объема грузов. Это также подтверждается заявлением МККК.

"Недопустимо настаивать на использовании только Лачынской дороги, но отказываться от Агдамской дороги, закрывать дорогу, политизировать ее. Международное сообщество должно дать четкий месседж об использовании дороги Агдам-Ханкенди и реинтеграции армянского населения Карабаха в Азербайджан. Другого пути нет! Игра окончена!", - добавил Х.Гаджиев.