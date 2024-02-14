Помощник госсекретаря США: Вашингтон продолжит попытки сблизить позиции Еревана и Баку

США продолжат попытки сблизить позиции Армении и Азербайджана.

США продолжат попытки сблизить позиции Армении и Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал журналистам помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Американский дипломат заявил, что нынешняя напряженность указывает на важность наращивания дипломатических усилий.

"Я не хочу спекулировать на каких-либо конкретных недавних действиях, поэтому мы просто продолжим путь попыток сблизить стороны", - добавил О'Брайен.

Отметим, что 12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.