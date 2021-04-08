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Помощник генсека ОИС: Мы и впредь будем поддерживать Азербайджан

Помощник генсека ОИС: Мы и впредь будем поддерживать Азербайджан “Мы очень рады вместе с вами переживать дни освобождения азербайджанских земель от оккупации"
Карабах
8 апреля 2021 г. 11:26
Помощник генсека ОИС: Мы и впредь будем поддерживать Азербайджан
Ахмед Каврса Сенгендо
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“Для нас большая честь находиться в Азербайджане. Мы очень рады вместе с вами переживать дни освобождения азербайджанских земель от оккупации. Хочу поздравить вас с освобождением территорий, долгие годы находившихся в оккупации".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции делегации Организации исламского сотрудничества (ОИС) сказал помощник генсека организации по экономическим вопросам Ахмед Кавеса Сенгендо.

"Члены ОИС полностью поддерживали позицию Азербайджана в этом вопросе. Эта поддержка оказывалась не потому, что Азербайджан – страна-член организации, а потому что позиция Азербайджана справедлива. Мы и впредь будем оказывать поддержку позиции Азербайджана", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке İƏT baş katibinin köməkçisi: “Azərbaycanı bundan sonra da dəstəkləyəcəyik”

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