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Помощник Генсека: Члены ОИС поддержат Азербайджан в процессе восстановления

Помощник Генсека: Члены ОИС поддержат Азербайджан в процессе восстановления “Хоть конфликт и завершен, создание устойчивого мира и процесс восстановления довольно длительный вопрос"
Карабах
8 апреля 2021 г. 11:48
Помощник Генсека: Члены ОИС поддержат Азербайджан в процессе восстановления
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“Хоть конфликт и завершен, создание устойчивого мира и процесс восстановления довольно длительный вопрос. Есть много людей, пострадавших то конфликта".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции делегации Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) сказал помощник генсека организации по экономическим вопросам Ахмед Каврса Сенгендо.

“Мы хотим, чтобы их жизни впредь текла равномерно. Процесс восстановления сам по себе сложен. Члены ОИС продолжат поддерживать народ и государство Азербайджана в процессе восстановления. Мы призываем членов организации проявлять поддержку в данном вопросе", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Baş katibin köməkçisi: "İƏT üzvləri bərpa prosesində Azərbaycana dəstək verəcək"

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