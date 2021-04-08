Помощник Генсека: Члены ОИС поддержат Азербайджан в процессе восстановления

“Хоть конфликт и завершен, создание устойчивого мира и процесс восстановления довольно длительный вопрос"

“Хоть конфликт и завершен, создание устойчивого мира и процесс восстановления довольно длительный вопрос. Есть много людей, пострадавших то конфликта".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции делегации Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) сказал помощник генсека организации по экономическим вопросам Ахмед Каврса Сенгендо.

“Мы хотим, чтобы их жизни впредь текла равномерно. Процесс восстановления сам по себе сложен. Члены ОИС продолжат поддерживать народ и государство Азербайджана в процессе восстановления. Мы призываем членов организации проявлять поддержку в данном вопросе", - сказал он.