Польские дипломаты высоко оценили двухдневный визит в Карабахский регион в составе дипкорпуса

Польские дипломаты высоко оценили двухдневный визит в Карабахский регион в составе дипкорпуса

Польские дипломаты в Азербайджане назвали очень интересной двухдневную поездку в Карабахский регион в составе дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Польши в Азербайджане в соцсети Х.

"Посольство Польши в Баку благодарит коллектив Администрации президента Азербайджанской Республики за очень интересный и хорошо организованный визит дипломатического корпуса в Карабах", - говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, что вчера началась двухдневная поездка по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому регионам Азербайджана группы аккредитованных в Азербайджане дипломатов и военных атташе. В настоящее время они завершают свой визит, возвращаясь в Баку из Агдама скоростным поездом.