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Польские дипломаты высоко оценили двухдневный визит в Карабахский регион в составе дипкорпуса

Польские дипломаты высоко оценили двухдневный визит в Карабахский регион в составе дипкорпуса Польские дипломаты высоко оценили двухдневный визит в Карабахский регион в составе дипкорпуса
Карабах
21 июня 2025 г. 17:20
Польские дипломаты высоко оценили двухдневный визит в Карабахский регион в составе дипкорпуса

Польские дипломаты в Азербайджане назвали очень интересной двухдневную поездку в Карабахский регион в составе дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Польши в Азербайджане в соцсети Х.

"Посольство Польши в Баку благодарит коллектив Администрации президента Азербайджанской Республики за очень интересный и хорошо организованный визит дипломатического корпуса в Карабах", - говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, что вчера началась двухдневная поездка по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому регионам Азербайджана группы аккредитованных в Азербайджане дипломатов и военных атташе. В настоящее время они завершают свой визит, возвращаясь в Баку из Агдама скоростным поездом.

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Версия на английском языке Polish diplomats highly appreciate two-day visit to Karabakh region
Версия на азербайджанском языке Polşalı diplomatlar Qarabağa ikigünlük səfəri yüksək qiymətləndiriblər

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