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Полковник спецназа: Все военнослужащие с нетерпением ждали приказ о начале боевых действий

Полковник спецназа: Все военнослужащие с нетерпением ждали приказ о начале боевых действий "Мы счастливы, что нам довелось сражаться за Родину".
Карабах
8 ноября 2021 г. 16:44
Полковник спецназа: Все военнослужащие с нетерпением ждали приказ о начале боевых действий

"Мы счастливы, что нам довелось сражаться за Родину".

Как сообщает Report, об этом сказал командир отряда специального назначения Внутренних войск, Герой Отечественной войны, полковник Зафар Юсибов во время выступления на мероприятии в Шуше по случаю Дня Победы с участием президента Ильхама Алиева.

"Все военнослужащие, включая личный состав Внутренних войск, с нетерпением ждали Ваш приказ о начале боевых действий. Ваш приказ очень вдохновил нас. Он подарил нам огромную радость и душевный подъем", - сказал З.Юсибов.

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Версия на азербайджанском языке Xüsusi təyinatlı polkovnik: "Döyüş əmrinizi bütün hərbi qulluqçular səbirsizliklə gözləyirdilər"

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