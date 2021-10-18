Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин

”Все задачи и обязательства, поставленные перед Государственной пограничной службой во время Отечественной войны Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, были выполнены на должном уровне".

”Все задачи и обязательства, поставленные перед Государственной пограничной службой во время Отечественной войны Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, были выполнены на должном уровне".

Об этом в интервью Report сказал полковник Государственной пограничной службы (ГПС), герой Отечественной войны Бабек Алекперов, проявивший большое мужество в операциях на территории Аразбою.

По его словам, одной из причин успешного проведения операций во второй Карабахской войне является эффективное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): “С помощью БПЛА определялись координаты противника, а затем они передавались нам. Мы уничтожали их технику, используя ”Харопы". В худаферинской операции мы также использовали модифицированные самолеты АН-2”.

“В результате молниеносной операции мы освободили высоты от врага. Благодаря нашему превосходству, у нас не было шехидов и раненых”, - подчеркнул он.

Одними из самых успешных сражений в завершившейся победой азербайджанской армии 44-дневной Отечественной войне стали операции на территории Аразбою. В результате этих успешных операций 18 октября 2020 года Худаферинский мост был освобожден от врага.

На освобожденном мосту Худаферин был водружен трехцветный флаг Азербайджана. Эту радостную весть сообщил азербайджанскому народу Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Об освобождении Худаферинского моста, исторически соединявшего север и юг Азербайджана, Верховному главнокомандующему доложил офицер ГПС, герой Отечественной войны Б.Алекперов.