Полковник: Сдетонировавшие в Шуше мины установлены недавно

Считаю, что мины, на которых подорвались два гражданских лица в селе Дашалты Шушинского района, были зарыты недавно. Потому что до сих пор неоднократно совершались поездки в этом направлении.

Считаю, что мины, на которых подорвались и погибли два гражданских лица в селе Дашалты Шушинского района, были заложены недавно. До сих пор наши граждане неоднократно совершали поездки в этом направлении.

Об этом Report сообщил полковник в запасе, военный эксперт Узеир Джафаров.

Он подчеркнул, что эти территории входят в зону ответственности российских миротворцев: "Значит, речь идет и об их безответственности за трагический инцидент. В целом, в последнее время армяне расширили масштабы провокаций. В дальнейшем их станет еще больше. Необходимо пресечь этот минный террор".

У.Джафаров отметил, что в соответствии с условиями трехстороннего заявления, подписанного Азербайджаном, Арменией и Россией, армянские террористы должны быть разоружены. "По сути, эту работу следовало провести еще год назад, но все почему-то задерживается. Похоже, миротворцы не заинтересованы в этом. В эскалации ситуации заинтересованы и международные структуры. Это дает им возможность совершать поездки в регион. Подобные трагические инциденты, к сожалению, не последние. Поэтому нам следует поднять вопрос о том, чтобы армяне в Карабахе были обезоружены. Для этого мы должны начать контртеррористическую операцию".

С 10 ноября 2020 года по настоящее время на освобожденных от оккупации территориях на минах подорвались 7 военнослужащих и 29 гражданских лиц. 109 военнослужащих и 44 гражданских лица получили ранения различной степени тяжести.