Полковник-лейтенант: Азербайджанский солдат является примером для будущих поколений

Азербайджанский солдат является примером для будущих поколений.

Азербайджанский солдат является примером для будущих поколений.

Об этом корреспонденту Report в Ханкенди рассказал офицер азербайджанской армии, ветеран Отечественной войны, полковник-лейтенант запаса Кямиль Дуниев.

Он отметил, что сегодняшнее шествие военнослужащих оставило сильное впечатление.

"Поздравляю весь наш народ и военнослужащих армии во главе с Верховным главнокомандующим. В прошлом отсюда, из Ханкенди, звучали угрозы со стороны армянских сепаратистов. Сегодня же, благодаря мощи нашего государства, те, кто нас запугивал, отвечают перед законом. Мы - счастливый народ, который добился великой победы", - подчеркнул он.