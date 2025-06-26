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Полковник-лейтенант: Азербайджанский солдат является примером для будущих поколений

Полковник-лейтенант: Азербайджанский солдат является примером для будущих поколений Азербайджанский солдат является примером для будущих поколений.
Карабах
26 июня 2025 г. 14:20
Полковник-лейтенант: Азербайджанский солдат является примером для будущих поколений

Азербайджанский солдат является примером для будущих поколений.

Об этом корреспонденту Report в Ханкенди рассказал офицер азербайджанской армии, ветеран Отечественной войны, полковник-лейтенант запаса Кямиль Дуниев.

Он отметил, что сегодняшнее шествие военнослужащих оставило сильное впечатление.

"Поздравляю весь наш народ и военнослужащих армии во главе с Верховным главнокомандующим. В прошлом отсюда, из Ханкенди, звучали угрозы со стороны армянских сепаратистов. Сегодня же, благодаря мощи нашего государства, те, кто нас запугивал, отвечают перед законом. Мы - счастливый народ, который добился великой победы", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Polkovnik-leytenant: Xankəndidən vaxtilə dövlətimizi təhdid edənlər bu gün məhkəmə qarşısında cavab verirlər

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