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Полковник Эслер: Важно увидеть восстановительные работы в Карабахе своими глазами

Полковник Эслер: Важно увидеть восстановительные работы в Карабахе своими глазами Масштабы восстановительных работ в Карабахе очень впечатляют, важно увидеть все это своими глазами.
Карабах
29 августа 2022 г. 15:50
Полковник Эслер: Важно увидеть восстановительные работы в Карабахе своими глазами

Масштабы восстановительных работ в Карабахе очень впечатляют, важно увидеть все это своими глазами.

Об этом в беседе с Report заявил военный атташе посольства Австралии в Анкаре полковник Бенджамин Эслер.

«Мы очень рады быть здесь. Масштабы осуществляемых Азербайджаном строительно-восстановительных работ впечатляют. Ваша страна заново отстраивает полностью разрушенные города и села. Интересно было ознакомится с будущими планами Азербайджана», - рассказал о своих впечатлениях от поездки в Физули и Шушу Б. Эслер.

По его словам, между Австралией и Азербайджаном налажено достаточно разностороннее сотрудничество: «Я высоко оцениваю эти отношения».

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Версия на азербайджанском языке Polkovnik Esler: “Qarabağda aparılan bərpa işlərini öz gözlərinlə görməlisən”
Версия на английском языке Colonel Esler: Important to see reconstruction work in Karabakh with one's own eyes

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