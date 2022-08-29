Полковник Эслер: Важно увидеть восстановительные работы в Карабахе своими глазами

Масштабы восстановительных работ в Карабахе очень впечатляют, важно увидеть все это своими глазами.

Масштабы восстановительных работ в Карабахе очень впечатляют, важно увидеть все это своими глазами.

Об этом в беседе с Report заявил военный атташе посольства Австралии в Анкаре полковник Бенджамин Эслер.

«Мы очень рады быть здесь. Масштабы осуществляемых Азербайджаном строительно-восстановительных работ впечатляют. Ваша страна заново отстраивает полностью разрушенные города и села. Интересно было ознакомится с будущими планами Азербайджана», - рассказал о своих впечатлениях от поездки в Физули и Шушу Б. Эслер.

По его словам, между Австралией и Азербайджаном налажено достаточно разностороннее сотрудничество: «Я высоко оцениваю эти отношения».