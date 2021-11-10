Политолог: Трехстороннее заявление - важная веха в новейшей истории Южного Кавказа

Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, годовщину подписания которого мы отмечаем сегодня, стало важной вехой в новейшей истории региона Южного Кавказа.

Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, годовщину подписания которого мы отмечаем сегодня, стало важной вехой в новейшей истории региона Южного Кавказа.

Об этом Report заявил российский историк и политолог Олег Кузнецов.

По его словам, главная гуманитарная заслуга трехстороннего заявления заключается в том, что без дополнительного кровопролития Азербайджану вернулись Кельбаджарский и Лачынский районы.

Кузнецов считает, что по итогам 44-дневной войны Азербайджан стал "гегемоном региона Южного Кавказа не только в социально-экономическом, — таковым он был и до войны, — но и в военно-политическом отношении".

"Сейчас идет активный и содержательный процесс послевоенной трансформации региона Южного Кавказа, причем не в геополитической, а скорее общественно-политической и социально-экономической плоскостях, когда результаты победы азербайджанской армии на поле боя отзываются очень серьезными трансформационными сдвигами далеко от театра военный действий",- заметил историк.

В качестве примера он привел тот факт, что сейчас наблюдается отток работоспособного армянского населения не только из Карабаха, но и собственно из Армении, что неизбежно приведет к ослаблению этой страны, после чего встанет вопрос о ее существовании. "Данная тенденция наблюдалась и ранее, но после военного поражения Армении она приобрела более активный и массовый характер, что в корне может изменить социально-экономическую мозаику Южного Кавказа в среднесрочной перспективе",- считает Кузнецов.



Эксперт отметил, что сейчас на повестке дня региональной геополитики стоит вопрос политического оформления итогов войны 2020 года, что включает в себя два аспекта — установление прямых армяно-азербайджанских отношений без участия иностранных посредников, что предполагает подписание договора о мире и государственной границе, и разблокирование в регионе всех транспортных коммуникаций и экономических связей. При этом данный вопрос имеет не двусторонний, а многосторонний характер.