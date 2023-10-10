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Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии

Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии Восстановление контроля над Карабахом дает надежду Сербии на урегулирование вопроса сепаратизма в Сербии. Об этом для Report заявил политолог из Сербии Мирко Даутович. “Официальный Белград видит в событиях, восстановивших контроль Баку над своим караба
Карабах
10 октября 2023 г. 15:35
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии

Белград видит в восстановлении территориальной целостности Азербайджана и контроля Баку над Карабахом надежду на решение вопроса сепаратизма и в Сербии.

Об этом Report заявил политолог из Сербии Мирко Даутович.

“Официальный Белград видит в событиях, в результате которых Баку восстановил полный контроль над своим карабахским регионом, надежду на то, что когда-нибудь подобное развитие событий может произойти и в отношении Косова", - сказал он.

Также политолог отметил, что Балканы являют собой пример того, как регион, полный этнических конфликтов может сосуществовать в мире: “Пример Балкан, который я мог бы предложить, заключается в том, что общие экономические интересы могут преодолеть этническую напряженность и опасения стран, что соседи хотят получить кусок их территории. Армения может многое выиграть от того, что станет экономическим партнером Баку, Анкары и Тбилиси. Я рассматриваю решение армянского премьера Пашиняна признать границы Азербайджана на европейской встрече в Гранаде [саммит Европейского политического сообщества] как хороший шаг в правильном направлении”.

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Версия на английском языке Political scientist: Restoration of Azerbaijan's territorial integrity gives hope to Serbia

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