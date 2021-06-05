Политолог: Трагедия в Кельбаджаре доказывает, что Армения является угрозой всему региону

“Трагедия в Кельбаджаре лишний раз доказывает правоту Азербайджана в том, что Армения нестабильная страна, которая грозит террористической угрозой всему региону"

“Трагедия в Кельбаджаре лишний раз доказывает правоту Азербайджана в том, что Армения нестабильная страна, которая грозит террористической угрозой всему региону. Лишнее тому доказательство - это отказ Еревана о передаче карт минных полей, хотя это было одним из условий подписания мирных договоренностей”.

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов в связи с трагической гибелью азербайджанских журналистов в Кельбаджарском районе.

По мнению эксперта, есть вероятность, что противотанковую мину в Кельбаджаре подложили диверсанты: “Насколько я знаю, неделю назад было поймано шесть бандитов, часть группы успела сбежать. По крайней мере такая информация проходила в соцсетях. Вполне вероятно, что те, кого отлавливают азербайджанские военные, успевают закладывать мины”.

Е.Михайлов считает, что официальный Баку в нынешнем случае проявляет излишний гуманизм к пойманным диверсантам, полагая что Армения образумится и возьмёт курс на полную стабилизацию обстановки в регионе и, в частности, в приграничных с Азербайджаном районах.

“Этого не происходит, и поэтому Азербайджан совместно с другими странами, и прежде всего с Россией, которая имеет в зоне противостояния миротворческий контингент, должны принять максимально жёсткие меры для принуждения Еревана к выдаче как карт минных полей, так и полной компенсации семьям погибших. По крайней мере так поступают в цивилизованных странах, если признают свои просчёты”, - резюмировал эксперт.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.