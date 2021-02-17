Политолог: Саргсян своим заявлением подписал себе приговор

"Мировое сообщество должно на это отреагировать, потому что война с мирными жителями - преступление"

"Я расцениваю заявление Саргсяна о намеренном нанесении ударов по мирным жителям Азербайджана как подписание определённого приговора. Мировое сообщество должно на это отреагировать, потому что война с мирными жителями - преступление. Руководство Армении и ее бывшие лидеры не сознают, что совершили террористический акт. И это самое страшное". Об этом российскому бюро Report заявил заявил политолог Евгений Михайлов.

По мнению эксперта, армяне должны понести ответственность за нанесение ударов по мирным городам: "Армянская армия не научилась воевать и принимать правильные военные решения. У них не было подготовленных специалистов. Армия Азербайджана же была хорошо подготовлена и могла отразить все атаки, чего армяне очень опасались".

Михайлов подчеркнул, что II Карабахская война была остановлена только благодаря доброй воле президента Алиева и президента Путина.

В своём последнем интервью для Armnews Серж Саргсян признал, что армяне обстреливали мирных жителей Гянджи, и отметил наличие у себя достоверной информации о применении "Искандера" в последней фазе войны в направлении Шуши.