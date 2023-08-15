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Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США

Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США Совет безопасности ООН, который 16 августа рассмотрит запрос Армении по поводу "гуманитарного кризиса" в Карабахе, выполняет заказ со стороны Соединенных Штатов Америки.
Карабах
15 августа 2023 г. 10:52
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США

Совет безопасности ООН, который 16 августа рассмотрит запрос Армении по поводу "гуманитарного кризиса" в Карабахе, выполняет заказ со стороны Соединенных Штатов Америки.

Об этом Report заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По его словам, премьер-министру Армении Николу Пашиняну невыгодно мирное урегулирование конфликта: "Пашинян представитель американской линии мирового поведения и большинство ведущих политических структур, в том числе и ООН представители того же поведения".

Политолог отметил, что хотя и попытки договориться с Азербайджаном в восстановлении границ в интересах Армении, позиция самого Пашиняна не совпадает с интересами армянского населения.

"После поражения во Второй карабахской войне у Армении открылся коридор возможностей, можно было бы быстро подписать договор, выйти из изоляции и начать развивать экономику, это все выгодно армянскому народу, но не в интересах руководства Армении", - добавил Солонников.

Эксперт считает, что ООН не окажет должного внимания запросу Армении, однако скандал будет инициирован.

"Как минимум два постоянных члена СБ – США и Франция будут активно моделировать данную повестку дня. Конечно, Франции неинтересно рассматривать собственные проблемы, связанные с Северной Африкой, где их называют колонизаторами. Поэтому им выгоднее рассматривать другую ситуацию, где они играют роль "миротворцев", - сказал он.

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