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Политолог: Провокации усилились после незаконного визита министра обороны Армении в Карабах

Политолог: Провокации усилились после незаконного визита министра обороны Армении в Карабах Вопреки условиям трехстороннего заявления, у гражданских лиц все еще есть оружие. А это создает угрозу в регионе.
Карабах
13 ноября 2021 г. 12:55
Политолог: Провокации усилились после незаконного визита министра обороны Армении в Карабах

Вопреки условиям трехстороннего заявления, у гражданских лиц все еще есть оружие. А это создает угрозу в регионе.

Об этом Report сказал политолог Ильгар Велизаде, комментируя инцидент с армянским террористом, бросившим гранату в сторону военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и миротворческого контингента Российской Федерации на блокпосту в Карабахе.

По его словам, после незаконного визита в Карабах министра обороны Армении Аршака Карапетяна подобные провокации стали совершаться систематически.

"Это наглядно показывает, что армяне занимаются деструктивной деятельностью. Такие случаи не служат стабильности в регионе, наоборот, могут привести к напряженности в отношениях между азербайджанскими военнослужащими и российскими миротворцами. Поэтому следует принять серьезные меры. Процессам должна быть дана как военная, так и политическая оценка", - отметил политолог.

Сегодня примерно в 7 часов утра армянский террорист бросил гранату РГД-5 в азербайджанских и российских военных под Шушой на блокпосту Дашалты. Видео инцидента распространил telegram-канал Caliber.

По данному факту Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса АР. В настоящее время проводятся интенсивные оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на английском языке Expert: Provocations intensified after Armenian defense minister’s illegal trip to Karabakh
Версия на азербайджанском языке Politoloq: "Ermənistan müdafiə nazirinin Qarabağa qanunsuz səfərindən sonra təxribatlar artıb"

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