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Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права

Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права Перевозка военной техники в Карабах это нарушение международного права.
Карабах
8 марта 2023 г. 10:49
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права

Перевозка военной техники и персонала в Карабах - это нарушение международного права.

Об этом Report заявил эксперт, политолог Заур Маммедов.

"Армения во время переговоров с Азербайджаном за закрытыми дверями принимает наши условия, как это было в Праге, когда стороны признали границы друг друга по Алматинской декларации от 1991 года. С другой стороны, Армения де-факто не признает Карабах частью Азербайджана. И такими противоречивыми действиями нарушает основные принципы переговоров",- считает он.

По его мнению, посредники, которые участвовали во встречах между лидерами Азербайджана и Армении не должны молчать: такой негативный ход событий сказывается на их имидже тоже.

"Если Армения не признает азербайджанские границы, то нам тоже не стоит признавать границы Армении. Пашинян должен задуматься, как он будет такими противоречивыми действиями защищать свои территории. События показывают, что Армения покровительствует сепаратистам и нелегальным формированиям в Карабахе",- отметил он.

По его словам, мировая общественность должна понять, почему Армения так резко реагирует на акцию азербайджанских эко-активистов в Карабахе: их присутствие на Лачынской дороге препятствует переброске нелегальных товаров и вооружения сепаратистам.

"Армения до сих пор не вывела свои вооруженные силы из Карабаха, что является грубым нарушением трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Таким образом, вся ответственность в дестабилизации в регионе лежит на армянской стороне",- сказал политолог.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Qarabağa hərbi texnikanın daşınması beynəlxalq hüququn pozulmasıdır”
Версия на английском языке Political scientist: Transportation of military equipment to Karabakh - violation of int'l law

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