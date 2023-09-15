Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе

Открытие дороги Агдам-Ханкенди для поставки грузовика с продовольственным грузом Российского Общества Красного Креста для армянских жителей Карабаха является несомненно, позитивное событие.

Открытие дороги Агдам-Ханкенди для поставки фуры с продовольственным и прочим грузом Российского Общества Красного Креста для армянских жителей Карабаха является, несомненно, позитивным событием.

Об этом Report заявил британский политолог и журналист Нил Ватсон.

Он отметил, что подписание меморандума о взаимопонимании между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста соответствует "законодательству Азербайджанской Республики и сделано в соответствии с суверенитетом и территориальной целостностью Азербайджана".

"Факт того, что эти усилия увенчались успехом, меня очень радует, поскольку армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана, и правительство этой страны никогда не допустит, чтобы ее граждане оставались без средств к существованию", - сказал он.

По словам политолога, данное событие наглядно демонстрирует, как армянские сепаратисты начали осознать неизбежность ситуации, а роль России начинает получать некоторое позитивное признание со стороны официального Баку.

Напомним, что утром 12 сентября продовольствие для армянских жителей Карабаха было доставлено Российским Обществом Красного Креста по дороге Агдам-Ханкенди. Ранее грузовик два дня находился в Барде, поскольку сепаратисты Карабаха отказывались его пропускать.