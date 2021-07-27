Политолог: Обострение на границе продиктовано желанием Армении отсрочить выполнение трехстороннего соглашения

− В Армении заговорили о возобновлении переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. В ходе одного из своих недавних выступлений и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о том, что его страна приветствует заявление сопредседателей, вновь озвучив с

Интервью Report с известным политологом Ильгаром Велизаде.

− В Армении заговорили о возобновлении переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. В ходе одного из своих недавних выступлений и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о том, что его страна приветствует заявление сопредседателей, вновь озвучив старые тезисы о самоопределении народов. Совершенно очевидно, что Армения всеми способами пытается торпедировать мирный процесс в регионе, оттягивая, что называется необратимое. Не получится ли это как в 44-дневной войне, когда ложь армянского истеблишмента, намеренно вводившего в заблуждение общественность своей страны, вылилась в народное недовольство? Армяне открыто уличили свои власти во лжи и замалчивании реального положения дел. Одним словом, власти Армении отнюдь не готовят свое общество к мирному сосуществованию, а только подливают масла в огонь… Чем всё это чревато?

− Армения намеренно торпедирует мирный процесс в регионе, пытаясь реанимировать деятельность Минской группы и подыгрывая сопредседателям. Очевидно, что армянская сторона не желает долгосрочного мира. Страны-сопредседатели – Франция и США, оставшиеся в стороне от нынешних процессов, пытаются вернуться в регион и соблюсти свои интересы. Россия хоть и выступает за Минский формат, больше склонна к тому, чтобы взаимодействие происходило в трехстороннем формате – Азербайджан, Армения, Россия. Минская группа, фактически, себя изжила. За многие годы деятельность Минской группы привела лишь к затягиванию переговорного процесса, что вполне устраивало Армению.

Приходится констатировать, что сегодня власти Армении не готовы и не желают мириться со сложившейся в регионе реальностью. Разумные доводы, увы, слышать не приходится.

− Участились обстрелы на армяно-азербайджанской границе. Это происходит на фоне взаимных упреков Баку и Еревана. Приходится констатировать, что вместо подписания мирного договора и признания границ друг друга, мы имеем невыполнение трехстороннего заявления, в котором черным по белому указано о выводе армянских вооруженных отрядов с территории, подконтрольной российским миротворцам. Возможна ли эскалация ситуации до очередного военного противостояния? Чем, по-Вашему, продиктовано откровенно провокационное поведение армянской стороны?

− Обострение на армяно-азербайджанской границе продиктовано желанием Армении создать новый очаг напряженности с тем, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от выполнения Арменией своих обязательств по трехсторонней договоренности. Армения должна вернуть семь селений в Газахском районе и село Кярки в Нахчыване. Чтобы оттянуть этот процесс или сорвать его, Армения устраивает провокации на границе. Выполнение пунктов трехстороннего соглашения откроет для Армении широкие возможности, новые горизонты, что, в свою очередь, позволит Армении получить доступ к международным транспортным проектам, решить накопившиеся социально-экономические проблемы. Однако, видимо, армянское руководство мало интересует благосостояние своего народа, и оно продолжает играть в опасные игры, вводя в заблуждение своих сограждан и международную общественность. К сожалению, международное сообщество и посредники попустительствовали, потакали Армении, подобное наблюдается и ныне. Конечно, если Армения не прекратит свою деструктивную деятельность и не проявит благоразумие, Азербайджану не останется ничего другого, как прибегнуть к очередному силовому воздействию для решения вопроса.

− И последний вопрос… Как Вы думаете, готова ли Армения не только на нынешнем этапе, а в принципе к мирному сосуществованию в регионе? Готова ли концептуально и безоговорочно принять новую реальность в регионе? Ведь всем прекрасно известно, насколько вольно Ереван интерпретирует даже то, что ясно и четко прописано в документах. Так было с известными четырьмя резолюциями по Карабаху, такие же тенденции имеют место и сейчас вокруг трехстороннего заявления… Одним словом, говорить о доброй воле в случае с армянской стороной не приходится...

− Если обратить внимание на происходящий в Армении общественно-политический дискурс, к большому сожалению, приходится констатировать, что в армянском обществе звучит мало разумных доводов о послевоенной реальности, какого-то четкого видения перспектив не прослеживается. Отдельные политические фигуры свое мнение высказывают, в частности, обращают на себя внимание заявления экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, но это не более, чем эпизодические попытки рефлексировать относительно сложившейся в регионе ситуации. Все это говорит о том, что процессы, происходящие в регионе, в том числе и деструктивные, имеют тенденции к продолжению. На мой взгляд, продолжение имеющихcя ныне тенденций приведет к еще большому расколу армянского общества и коллапсу. Сегодня армянский истеблишмент не готов и не желает слышать правду. А армянское общество, рядовые обыватели по определенным причинам свое мнение по данному вопросу выразить не могут. Возникает ситуация, когда верхи не хотят, а низы не могут. Такова нынешняя реальность в Армении.

Надия Кафарова