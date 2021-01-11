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Политолог: Главная задача лидеров Азербайджана и Армении – найти взаимовыгодную позицию

Политолог: Главная задача лидеров Азербайджана и Армении – найти взаимовыгодную позицию "Армянское общество очень тяжело переживает соглашение о перемирии, которое рассматривается как предательство Пашиняна"
Карабах
11 января 2021 г. 13:01
Политолог: Главная задача лидеров Азербайджана и Армении – найти взаимовыгодную позицию
Станислав Притчин

"Самое главное достижение — остановление войны и формулирование комплекса принципов, который позволит в перспективе не допустить возвращения боевых действий и начать постепенные шаги к нормализации отношений". Об этом российскому бюро Report заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Основной целью предстоящей встречи в Москве экперт видит в реализации вопросов перемирия на практике в том ключе, который позволил бы снять остроту противоречий: "Главная задача лидеров – найти взаимовыгодную позицию, которая при этом была бы и принята обществом. Понятно, что у Азербайджана намного больше оснований полагаться на достижение своих целей. Но очень важно скорейшее выстраивание прагматичных отношений двух стран".

Политолог также считает, что армянское общество очень тяжело переживает соглашение о перемирии, которое рассматривается как предательство Пашиняна: "Возможно, армянские власти сделали не все для того, чтобы обеспечить победу. Но реальная ситуация изначально была против Армении. Поэтому любые соглашения будут восприниматься как предательство, потому что очень сложно признать проигрыш".

Отметим, что по инициативе Владимира Путина 11 января в Москве состоятся трёхсторонние переговоры президентов Российской Федерации и Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Moskva görüşündə liderlərin əsas vəzifəsi qarşılıqlı faydalı mövqe tapmaqdır”

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