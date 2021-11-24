Политолог: Если не будет открыт Зангезурский коридор, нужно закрыть Лачынский

"Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пресс-конференции рассчитаны на внутреннюю аудиторию, а также являются месседжем для Москвы. Но его мысли нелогичны".

"Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пресс-конференции рассчитаны на внутреннюю аудиторию, а также являются месседжем для Москвы. Но его мысли нелогичны".

Об этом Report заявил глава Центра политических исследований ”Атлас“ политолог Эльхан Шахиноглу.

Эксперт подчеркнул, что высказывания Н.Пашиняна на вчерашней пресс-конференции не отражают реальность: “Пашинян заявляет, что между Азербайджаном и Арменией будет подписан мирный договор, но он не будет касаться Карабаха. Это невозможно. Потому что подписание мирного договора означает признание странами территориальной целостности друг друга. На мой взгляд, на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи 26 ноября будет создана комиссия по определению границ”.

Касаясь утверждений Н.Пашиняна о том, что официальный Баку проводит агрессивную политику в отношении Еревана и якобы оккупирует территорию Армении, политолог отметил, что армянские политики привыкли к реалиям оккупационного периода и не могут принять сложившуюся ситуацию: “Не только Пашинян, но и другие политические лидеры уже много лет привыкли к отсутствию границ. Они фактически присоединили к себе Карабах. Думали, что так и будет продолжаться. Но мы уже обеспечили нашу территориальную целостность. Это, конечно, тяжело для Армении. А мы должны делать свою работу, повышать контроль над стратегическими высотами. Но это не значит, что мы не хотим диалога, напротив, мы должны расширять диалог с Арменией. Сейчас основной вопрос - открытие Зангезурского коридора, подписание мирного договора. Это может произойти, если давление России на Армению возрастет. Российские официальные лица пока подняли вопрос о создании комиссии. Если не будет достигнуто соглашение об открытии Зангезурского коридора, мы должны предпринять адекватные шаги и закрыть Лачынский коридор”.