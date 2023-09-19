Политолог: Азербайджан был вынужден начать локальные антитеррористические мероприятия

Азербайджан был вынужден начать проводить локальные антитеррористические мероприятия. Последней спичкой стала, конечно, диверсия в Ходжавендском районе в отношении азербайджанских сотрудников МВД, где погибли люди на подрыве мины.

Азербайджан был вынужден начать локальные антитеррористические мероприятия. Последней каплей стала, конечно, диверсия в Ходжавендском районе, где, подорвавшись на недавно заложенной мине, погибли гражданские лица и сотрудники МВД.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский политический эксперт Евгений Михайлов.

Михайлов отметил, что данные мероприятия были ожидаемыми: "Вопрос был времени, потому что Ереван предпринимал максимум усилий для того, чтобы подвигнуть Азербайджан к силовым действиям. Ереван, заявлял о том что будет подписан мир, а Азербайджан надеялся на подписание мирного договора в этом году, но третьи игроки, именно США и Франция были не заинтересованы в том, чтобы основным модератором миротворческого процесса была Россия".

По словам эксперта, Армения пытается усидеть на нескольких стульях: "Ереван провел совместное учение с Америкой и заявляет о том, миротворцы не выполняют тех условий, на которых они находятся в регионе. Миротворцы там находятся и выполняют все условия, которые были подписаны в ноябре 2020 года. Они занимаются прежде всего обеспечением безопасности мирного населения".

Политолог подчеркнул, что Азербайджан предупредил миротворцев и российско-турецкий мониторинговый центр о начале военной операции: "Баку, кстати, начав антитеррористические мероприятия, предупредил и миротворцев, и российско-турецкий центр о том, что мирное население не пострадает, будут уничтожаться только террористы и их инфраструктура".

Он отметил, что Россия предпримет максимум усилий для урегулирования ситуации. "Но нужно понимать - мирного договора в ближайшее время уже не будет", - добавил эксперт.