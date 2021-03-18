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Политолог: Армянская сторона пытается вести скрытую войну против Азербайджана

Политолог: Армянская сторона пытается вести скрытую войну против Азербайджана Не выдавая карту минных полей, Армения мстит Азербайджану за возвращенные территории
Карабах
18 марта 2021 г. 16:10
Политолог: Армянская сторона пытается вести скрытую войну против Азербайджана

"Азербайджану не стоит ожидать от Армении получения карт минных полей. Ведь армянская сторона пытается вести если не открытую, то скрытую войну против Азербайджана и его населения, в том числе и на территории бывших оккупированных районов. Они будут продолжать рассматривать невыдачу этих карт как некий элемент скрытой войны с целью мести за потерянные территории. Поэтому азербайджанской стороне необходимо самим своими силами продолжать изучение территорий и не допускать гражданские лица на земли, которые не были обследованы саперами". Об этом российскому бюро Report заявил политолог и военный эксперт Александр Перенджиев.

Эксперт считает, что если Армения продолжит свою политику, Азербайджан будет вынужден применить силу в отношении различных вооруженных подразделений, которые находятся в Карабахе: "Здесь должно быть принято принципиальное решение о том, что вооружения либо должны быть расформированы, либо быть уничтожены со стороны азербайджанских сил. На сегодняшний день Азербайджан имеет все преимущества, все силы и полномочия для того, чтобы их уничтожить".

Комментируя внутриполитическую ситуацию в Армении, эксперт подчеркнул, что она не может развиваться вне процессов на Южном Кавказе и без ориентировки на Россию: «У Армении два пути: либо она будет ориентироваться на Россию, либо исчезнет как государство. Другого варианта тут нет».

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Версия на английском языке Political scientist: Armenia trying to wage hidden war against Azerbaijan

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